Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие стрижки подходят человеку с каким-то цветом глаз и т.д, пожалуйста!
Технология
Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие стрижки подходят человеку с каким-то цветом глаз и т.д, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На что стоит обращать внимание когда ты красишь волосы или делаешь стрижку : во первых, нужно подумать какую стрижку ты хочешь себе сделать или подумать каким цветом ты хочешь себе покрасить волосы Для кариглазых подходят много стрижек вот я кариглазая и у меня каре, могут подойти и средние волосы будет очень хорошо смотреться , для зелёноглазых подходят стрижки средние и не совсем длинные, для голуболглазых подходят длинные и средние стрижки.
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