Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие стрижки подходят человеку с каким-то цветом глаз и т.д, пожалуйста!

Гость: Гость:

На что стоит обращать внимание когда ты красишь волосы или делаешь стрижку : во первых, нужно подумать какую стрижку ты хочешь себе сделать или подумать каким цветом ты хочешь себе покрасить волосы Для кариглазых подходят много стрижек вот я кариглазая и у меня каре, могут подойти и средние волосы будет очень хорошо смотреться , для зелёноглазых подходят стрижки средние и не совсем длинные, для голуболглазых подходят длинные и средние стрижки.