Егоза как проверить букву е?

Русский язык
Егоза как проверить букву е?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово проверить нельзя,надо запомнить как пишется
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