Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картошка вкусно пахла. 2.Хохочущий мальчик махал руками.
Русский язык
Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картошка вкусно пахла. 2.Хохочущий мальчик махал руками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.после слова мальчик и после слова пирамиду
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