Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картошка вкусно пахла. 2.Хохочущий мальчик махал руками.

Русский язык

Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картошка вкусно пахла. 2.Хохочущий мальчик махал руками.

Автор: Гость