Почему в 17 веке люди часто болели

История
Почему в 17 веке люди часто болели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что была во первых плохая гигиена, у них не было нижнего белья, а во вторых лекарств почти не было! и именно в 17 веке очень распространилась смертельная эпидемия чумы( не сомневайся, ответ правильный мы на истории это проходим сейчас)))
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