Почему в 17 веке люди часто болели
История
Почему в 17 веке люди часто болели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что была во первых плохая гигиена, у них не было нижнего белья, а во вторых лекарств почти не было! и именно в 17 веке очень распространилась смертельная эпидемия чумы( не сомневайся, ответ правильный мы на истории это проходим сейчас)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картош...
Черчение
Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем________________...