Почему в 17 веке люди часто болели

Гость: Гость:

Потому что была во первых плохая гигиена, у них не было нижнего белья, а во вторых лекарств почти не было! и именно в 17 веке очень распространилась смертельная эпидемия чумы( не сомневайся, ответ правильный мы на истории это проходим сейчас)))