Задали кроссворд. Какие задать вопросы к словам: Ниешанц(вообще не знаю, что это), Ижора, Вепсы
История
Задали кроссворд. Какие задать вопросы к словам: Ниешанц(вообще не знаю, что это), Ижора, Вепсы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ижора - левый приток Невы. Вепсы - финно-угорское племя, проживающее в Карелии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите выделить причастный оборот (предложение я незнаю где запятые) 1.Мальчик ??леивший пирамиду говорил об еёистории. 2.Печеная в золе картош...
Черчение
Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем________________...
Математика
Отметьте на координатной прямой числа 1; -3,9; 2,5; -1,5 напишите наибольшее число наименьшее число число,имеющее наибольший модуль число,...