Задали кроссворд. Какие задать вопросы к словам: Ниешанц(вообще не знаю, что это), Ижора, Вепсы

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Задали кроссворд. Какие задать вопросы к словам: Ниешанц(вообще не знаю, что это), Ижора, Вепсы

Автор: Гость