НОД(65;66);НОД(42;35). если напишите подробно то и спасибо и лучший ответ будет
Математика
НОД(65;66);НОД(42;35). если напишите подробно то и спасибо и лучший ответ будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД ( 65;66) = 1 65|5 13|13 1 | 65=5*13 66| 2 23| 23 1 | 66= 2*13 НОД (42;35 ) = 7 42| 2 21| 3 7 | 7 1 | 42=2*3*7 35| 5 7 | 7 1 | 35=5*7
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