НОД(65;66);НОД(42;35). если напишите подробно то и спасибо и лучший ответ будет

Математика
НОД(65;66);НОД(42;35). если напишите подробно то и спасибо и лучший ответ будет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД ( 65;66) = 1 65|5 13|13 1  | 65=5*13 66| 2 23| 23 1  | 66= 2*13 НОД (42;35 ) = 7 42| 2 21| 3 7  | 7 1  | 42=2*3*7 35| 5 7  | 7 1  | 35=5*7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как подчеркиваются сочинительные союзы , типы подчинительной связи, типы сказуем??го ?
Ответить
Алгебра
Решите Пожалуйста !!!!
Ответить
Математика
За 3 дня4 курицы снесли 6 яиц снесли 3 курицы за 2 дня
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста домашнее задание составить сочинение на тему "капитанская дочка" образ петра гренева на 3 тетрадных листа только без интернета ...
Ответить
Русский язык
Новый лисий дом находился на расстоянии мили от прежнего и уже не на вершине холма, а внизу, у реки, там, где она покидает холмы и растекается ...
Ответить