Номер 1 помогите пожалуйста

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Теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумм5 квадратов катетов c²=a²+b² под а) x²=10²+24²=676 x=√676=26. Остальные аналогично кроме в и г Там разберешься б) x²=7²+24²=625; x=√625=25 в) 17²=x²+15²; x²=17²-15²=289-225=64 x=√64=8 г) 6,5²=x²+2,5 x²=6,5²-2,5²=42,25-6,25=36 x=√36=6 а) Дано: a=10 b=24 c=x в) a=x b=15 c=17