Номер 10 помогите срочно пожалуйста

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Номер 10 помогите срочно пожалуйста
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Гость:
2. those , are  3. this , is 4. these , are 5. is 6. is 7. was 8. these , are
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