Номер 157 срочно плиз

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Номер 157 срочно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих предложениях первые части односоставные, так как в них есть только сказуемое, без подлежащего. 1. сказуемое - никогда не бывает. 2. сказуемое - слушать 3. сказуемое - встаю 4. сказуемое - построили 5. сказуемое - можно спасти Продолжение предложений: 1. я веселый 2. на улице темно 3. это очень сложно 4. старая обрушилась 5. сильно захотеть
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