Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? (укажи??е любые три направления влияния)

Обществознание
Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? (укажи??е любые три направления влияния)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Гражданское общество предполагает признание ценности свободной и ответственной личности (признак демократии) 2. Выступает в противодействии стремлению власти к политическому господству 3. Гражданское общество создаёт и развивает механизмы общественного самоуправления
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дело мастера боится падеж слово дело
Ответить
Алгебра
Найти асимптоты к графику функции f(x)=x^2/x-1
Ответить
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО НАПИСАТЬ Эссе на тему " Мои права заканчиваются там где начинаются ваши "
Ответить
Алгебра
Производная функции: y= lnx^2/ln^2x
Ответить
История
Политическое развитие:демократы и республиканцы?
Ответить