Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? (укажи??е любые три направления влияния)
Обществознание
Как гражданское общество может повлиять на развитие демократии в стране? (укажи??е любые три направления влияния)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Гражданское общество предполагает признание ценности свободной и ответственной личности (признак демократии) 2. Выступает в противодействии стремлению власти к политическому господству 3. Гражданское общество создаёт и развивает механизмы общественного самоуправления
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