Политическое развитие:демократы и республиканцы?

Гость: Гость:

Демократы – представители старейшей из ныне представленных в Конгрессе политических партий США, главными принципами которой являются либерально-социалистические взгляды. Основанное в первой половине 19 века, движение великолепно адаптируется к любым условиям и является одной из ключевых сил, влияющих на развитие Америки. Барак Обама, действующий президент США, принадлежит именно к данной партии. Республиканцы – представители второй главнейшей политической партии США, главными принципами которой являются консерватизм и либерализм. Свою популярность и имя политическая сила сделала ещё на борьбе с рабством: именно её усилиями этот пережиток прошлого был преодолён в 19-м веке. В дальнейшем партия довольно прохладно относилась к борьбе за равные права с афроамериканцами, сохраняя консервативные позиции.