Политическое развитие:демократы и республиканцы?
История
Политическое развитие:демократы и республиканцы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократы – представители старейшей из ныне представленных в Конгрессе политических партий США, главными принципами которой являются либерально-социалистические взгляды. Основанное в первой половине 19 века, движение великолепно адаптируется к любым условиям и является одной из ключевых сил, влияющих на развитие Америки. Барак Обама, действующий президент США, принадлежит именно к данной партии. Республиканцы – представители второй главнейшей политической партии США, главными принципами которой являются консерватизм и либерализм. Свою популярность и имя политическая сила сделала ещё на борьбе с рабством: именно её усилиями этот пережиток прошлого был преодолён в 19-м веке. В дальнейшем партия довольно прохладно относилась к борьбе за равные права с афроамериканцами, сохраняя консервативные позиции.
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