Приспособленность организмов к окружающей среде возникает и закрепляется: 1. в п??оцессе естественного отбора 2. в процессе искусственного отбора 3. непроизвольно в результате мутаций

Биология
Приспособленность организмов к окружающей среде возникает и закрепляется: 1. в п??оцессе естественного отбора 2. в процессе искусственного отбора 3. непроизвольно в результате мутаций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В процессе естественного отбора
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