Приспособленность организмов к окружающей среде возникает и закрепляется: 1. в п??оцессе естественного отбора 2. в процессе искусственного отбора 3. непроизвольно в результате мутаций

Биология

Приспособленность организмов к окружающей среде возникает и закрепляется: 1. в п??оцессе естественного отбора 2. в процессе искусственного отбора 3. непроизвольно в результате мутаций

Автор: Гость