Помогите прошу :с Пользуясь основным свойством дроби,найдите значения а, при кот??ром равенство: 1)а/5=6/15 2)1/12=4/а 3)56/70=8/а 4)а/60=6/5

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Основное свойство дроби: если числитель и знаменатель дроби умножить, или разделить на одно и то же натуральное число, значение дроби не изменится а/5=6/15 разделим дробь справа на 3 (числитель и знаменатель, значение дроби не изм -это и есть основное дроби) а/5=2/5- если знаменатели равны, то равны и числители а=2 1/12=4/а умножим числ и знам левой дроби на 4 4/48=4/а числители равны, значит равны и знаменатели а=48 56/70=8/а разделим левую дробь на 7 числитель и знаменатель 8/10=8/а числители равны, значит и знам равны а=10 а/60=6/5 умножим числ и знаменатель правой дроби на 12 а/60=72/60 а=72