Нужно помощь буду рада если сможете решить

Математика
Нужно помощь буду рада если сможете решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим уравнением. Так как кол-во 200граммовых гирь в 2 раза меньше, то их кол-во будет обозначаться 0,5х. А кол-во 500граммовых соответственно 1х.  Получаем уравнение 0.5х*200+х*500=9600 Упрощаем 100х+500х=9600 600х=9600 х=9600:600 х=16-500граммовых. Ответ: 16 пятисотграммовых гирь.
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