Нужно помощь буду рада если сможете решить

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Решим уравнением. Так как кол-во 200граммовых гирь в 2 раза меньше, то их кол-во будет обозначаться 0,5х. А кол-во 500граммовых соответственно 1х. Получаем уравнение 0.5х*200+х*500=9600 Упрощаем 100х+500х=9600 600х=9600 х=9600:600 х=16-500граммовых. Ответ: 16 пятисотграммовых гирь.