КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ИЗ СЛОВА ВИНОГРАД СЛОВО ОТВЕЧАЮЩЕЕ НА ВОПРОС СКОЛЬК?? 4 БУКВЫ ПЖ ПЖ

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КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ИЗ СЛОВА ВИНОГРАД СЛОВО ОТВЕЧАЮЩЕЕ НА ВОПРОС СКОЛЬК?? 4 БУКВЫ ПЖ ПЖ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Ветвь винограда; род ивы; розга
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