Аня и Маша переплетали книги в библиотеке .За 1 час Аня переплела 9 книг а Маша -11 кн??г .Сколько книг переплетут Аня и Маша за 3 ч ?
Математика
Аня и Маша переплетали книги в библиотеке .За 1 час Аня переплела 9 книг а Маша -11 кн??г .Сколько книг переплетут Аня и Маша за 3 ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x3=27 11x3=33 33+27=60
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