Аня и Маша переплетали книги в библиотеке .За 1 час Аня переплела 9 книг а Маша -11 кн??г .Сколько книг переплетут Аня и Маша за 3 ч ?

Математика

Аня и Маша переплетали книги в библиотеке .За 1 час Аня переплела 9 книг а Маша -11 кн??г .Сколько книг переплетут Аня и Маша за 3 ч ?

Автор: Гость