Помогите пожалуйста второе и третье задание Срооооочно
Математика
Помогите пожалуйста второе и третье задание Срооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 228 2) 291 3) 269 и 143 номер два это номер три 1) 2 м 43 см больше 2) 58 км 2 м меньше 3) 5 га 12 м больше 4) 68 м 4 мм меньше
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