Нужно перевести The Past Continuous vs Simple 1)Он шёл домой в 6 часов 2)Он что-то говорил,когда я вошла 3)Я разговариваю по телефону, когда пришли гости 4)Мои друзья играли в футбол, пока я читала учебник 5)Авария произош...

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Нужно перевести The Past Continuous vs Simple 1)Он шёл домой в 6 часов 2)Он что-то говорил,когда я вошла 3)Я разговариваю по телефону, когда пришли гости 4)Мои друзья играли в футбол, пока я читала учебник 5)Авария произошли,когда он ехал по дороге 6)Они гуляли с собакой,когда начался дождь 7)Ученик отвечал на вопрос,в то время как преподаватель слушал его 8)Целый день шёл дождь,поэтому мы решили остаться дома 9)Светило солнце.Поэтому мы решили пойти погулять 10)Я спала,когда прозвенел будильник 11)Я ждала тебя целый день! 12)-Что он делал,когда она приехала? -Он смотрел тв 13)Она всегда опаздывала в школу 14)Он постоянно болтал.Всех раздражал 15)Я не любила их,т.к они вечно жаловались

Автор: Гость