Как влияют на характер подвижные игры
Обществознание
Как влияют на характер подвижные игры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвижные игры влияют так- характер становится более открытым для окружающих.Человек станет добрей и посмотрит на жизнь с другой стороны.Возможно избавится от вредных привычек))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
А)Как изменится сумма,если одно слагаемое увеличить на 28,а другое меньшить на 15? б)Одно из слагаемых увеличили на 3.На сколько надо увеличить в...
Математика