Как влияют на характер подвижные игры

Обществознание
Как влияют на характер подвижные игры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвижные игры влияют так- характер становится более открытым для окружающих.Человек станет добрей и посмотрит на жизнь с другой стороны.Возможно избавится от вредных привычек))
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