1,синтаксический разбор предложения Сегодня в русский язык опять хлынул поток иностранных слов. 2,морфологический разбор слова поток

Русский язык
1,синтаксический разбор предложения Сегодня в русский язык опять хлынул поток иностранных слов. 2,морфологический разбор слова поток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Часть речи слова поток — имя существительное.Морфологические признаки:Начальная форма: поток (именительный падеж единственного числа);Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение;Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число. Возможен ещё 1 вариант морфологических признаков:винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное.

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