1,синтаксический разбор предложения Сегодня в русский язык опять хлынул поток иностранных слов. 2,морфологический разбор слова поток

Русский язык

1,синтаксический разбор предложения Сегодня в русский язык опять хлынул поток иностранных слов. 2,морфологический разбор слова поток

Автор: Гость