Как влияет на характер игра монополия?

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Уть игры заключается в том, чтобы выбить из игры конкурентов, максимально эффективно используя стартовый капитал. В процессе игры ребенок учится обращаться с финансами, а так же усваивает важные знания торговли недвижимостью. Настольная игра для детей монополия представляет собой поле, разделенное на квадраты двух видов: активы и события. Игроки по очереди бросают кубик, чтобы определить, на сколько ходов продвигаться по полю. Если игрок попадает на сектор «актив», он может приобрести карточку с ценной вещью или недвижимостью, в том случае, если этот актив еще не принадлежит другим игрокам. Если данное поле уже занято, придется заплатить за «пользование» цену, определенную правилами. Игра монополия привлекательна тем, что активы делятся на отрасли, в каждой из которых может находиться от двух до четырех предприятий. Для простоты, предприятия в одной отрасли находятся на игровом поле вблизи друг от друга и помечены одним цветом. Игра монополия предлагает почувствовать себя монополистом, как только игрок становится владельцем всех предприятий в одной отрасли, что говорит об увеличении его дохода. Таким образом, главной целью каждого игрока является монополизация отраслей, или попросту покупка всех карточек одного цвета. Предприятия разных отраслей варьируются по цене, поэтому выкупить все доступные карточки на начальном этапе игры не получится. Примечательна игра монополия правилами, по которым карточками можно обмениваться с другими участниками игры, продавать или закладывать в банк. Когда игрок попадает на сектор «событие», он следует инструкциям, указанным на игровой карточке. Этими инструкциями могут быть: пропустить свой следующий ход, получить средства из «Банка» или заплатить штраф, передать часть своих накоплений соперникам и многое другое. С помощью событий игра монополия осуществляет взаимодействие незаинтересованного игрока – Банка с другими участниками. Игра монополия достаточно проста, чтобы не отбить у детей охоту в нее играть, и ровно настолько же сложна, чтобы привлечь внимание взрослых. Большинство тонкостей игры можно понять далеко не сразу, а значит, она будет оставаться интересной долгое время. Однако за простотой игра монополия таит в себе азы тех знаний, которые в будущем могут существенно облегчить взаимодействие с экономическими сферами жизни. В России существует множество разновидностей «Монополии»: монополия «Делюкс», игра монополия «Губка Боб», монополия с банковскими картами и многие другие. А значит, каждый найдет себе игру по вкусу.