Учитель физики попросил учащихся установить, зависит ли время остывания воды до комнатной температуры: а) от начальной температуры воды; б) от массы воды; в) от температуры воздуха в комнате; г) от помешивания воды ложкой. Како...

Физика

Учитель физики попросил учащихся установить, зависит ли время остывания воды до комнатной температуры: а) от начальной температуры воды; б) от массы воды; в) от температуры воздуха в комнате; г) от помешивания воды ложкой. Какой план исследования можно предложить, чтобы ответить на поставленные вопросы?

Автор: Гость