Учитель физики попросил учащихся установить, зависит ли время остывания воды до комнатной температуры: а) от начальной температуры воды; б) от массы воды; в) от температуры воздуха в комнате; г) от помешивания воды ложкой. Како...
Физика
Учитель физики попросил учащихся установить, зависит ли время остывания воды до комнатной температуры: а) от начальной температуры воды; б) от массы воды; в) от температуры воздуха в комнате; г) от помешивания воды ложкой. Какой план исследования можно предложить, чтобы ответить на поставленные вопросы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить в 4 стакана ( сосуда ) воды и при этом в каждом сосуде используется одно из правил ( в случае с температурой воду можно накрыть куполом и изменить температуру внутри купола ) и тем самым можно сравнить скорость остывания каждой воды.
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