Привет, решите пожалуйста уровень 1 вариант 2 и уровень 2 вариант 2. Заранее спасибо.

Геометрия

Привет, решите пожалуйста уровень 1 вариант 2 и уровень 2 вариант 2. Заранее спасибо.

Автор: Гость