Привет, решите пожалуйста уровень 1 вариант 2 и уровень 2 вариант 2. Заранее спасибо.
Геометрия
Привет, решите пожалуйста уровень 1 вариант 2 и уровень 2 вариант 2. Заранее спасибо.
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