В каком городе родился Бах
Музыка
В каком городе родился Бах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бах родился в небольшом немецком городке Эйзенахе
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