В каком городе родился Бах

Музыка
В каком городе родился Бах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бах родился в небольшом немецком городке Эйзенахе
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