Подготовите сообщение о городе Уфе?

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Ответ(ы) на вопрос:
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Уфа - один из самых красивых городов страны. Численность населения — 1 074 900 человек. В Уфе можно увидеть множество памятников(Памятник Салавату Елаеву, памятник дворнику) архетектурных сооружений, театров и многое другое, например Музей Рока, Башкирский государствунный академический театр драмы им. М.Гафури, Мечеть, Музей Ленина, Государственный Академический Русский драматический театр РБ.
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