Вынесите общий множитель за скобки!!!!ПЛИЗ 1)7а+7*3 2)16*5+5b 3)14с-14*3 4)8d-8*5 5)6а+6*3+6b 6)9а+9b-9c
Математика
Вынесите общий множитель за скобки!!!!ПЛИЗ 1)7а+7*3 2)16*5+5b 3)14с-14*3 4)8d-8*5 5)6а+6*3+6b 6)9а+9b-9c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7(а+3) 2)5(16+b) 3)14(c-3 4)8(d-5) 5)6(a+3+b) 6)9(a+b-c)
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