2. К климатообразующим факторам относят 1. возраст земной коры 3. тип почв 2. приток солнечного тепла 4. характер растительного мира 3. Причиной движения воздушных масс является 1. высота Солнца над горизонтом 2. обра...

География
2. К климатообразующим факторам относят 1. возраст земной коры 3. тип почв 2. приток солнечного тепла 4. характер растительного мира 3. Причиной движения воздушных масс является 1. высота Солнца над горизонтом 2. образование поясов высокого и холодного атмосферного давления 3. наличие материков и океанов 4. Климатолог Б.П. Алисов разработал классификацию климатов, в основу которой положил 1. приток солнечного тепла 2. количество осадков 3. типы воздушных масс 4. типы воздушных масс
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2)2 3)2 4)3и еще 4 они одинаковые
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