ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НУЖНО НАПИСАТЬ Эссе на тему " Мои права заканчиваются там где начинаются ваши "

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Везде есть равноправие полов, но не везде они соблюдаются. Например, девушка, которая следит за собой, учит уроки, прилежно ведёт себя, поздно не гуляет, в основном не устраивает парней, а девушка, которая домой приходит только ночевать, неприлично себя ведёт, одевается неподобающе девушке, обычно нравится парням, они с ними встречаются, но в основном парни берут себе в жёны домашних девушек.