Дело мастера боится падеж слово дело

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Дело мастера боится падеж слово дело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело- именительный падеж
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