Номер 16 помогите пожалуйста

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Номер 16 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I has got a cat 2. Sam has got a dog 3. I have got a sister 4. Ann have got a frog 5. I have got a doll
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