Номер 17 и 18 решите пожалуйста.

Математика
Номер 17 и 18 решите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4 часа 2.8 часть работы они выполнят вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Функциональные особенности скелета
Ответить
Право
Помогите пожалуйста .установите соответствии
Ответить
Математика
Найдите величины внешних углов треугольника: один из углов которого равен 30°,а др??гой 80°
Ответить
Русский язык
Какой род у слова сапожище
Ответить
Математика
В первой книге 9 страниц , а во второй на 5 странич больше . решить даумя способами
Ответить