номер 17 помогите пожайлуста

Русский язык
номер 17 помогите пожайлуста
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Автор: Гость
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Гость:
Ничто не видноюоирртоооооооо
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