Чи е квадратным ривнянням;9,2x в квадрати -1 доривнюе 0
Алгебра
Чи е квадратным ривнянням;9,2x в квадрати -1 доривнюе 0
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Гость:
Конечко х-то в квадрате
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