Самый большой по площади субрегион Зарубежной Азии-это А)Центральная и Восточна?? Азия Б)Юго-Восточная Азия В)Южная Азия Г)Юго-Западная Азия
География
Самый большой по площади субрегион Зарубежной Азии-это А)Центральная и Восточна?? Азия Б)Юго-Восточная Азия В)Южная Азия Г)Юго-Западная Азия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Юго-Восточная Азия
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