Принимают участие в свертывании крови
Биология
Принимают участие в свертывании крови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В свёртывании крови участвуют кровяные пластинки - тромбоциты
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