Принимают участие в свертывании крови

Биология
Принимают участие в свертывании крови
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В свёртывании крови участвуют кровяные пластинки - тромбоциты 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
669 670 671 672 помогите
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачами 4 5
Ответить
Математика
Два человека подошли к реке. У берега стояла лодка, в которой мог поместиться толь??о один человек. оба без всякой помощи переправились на противоп...
Ответить
Математика
В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порц...
Ответить
Английский язык
Составьте пять вопросов к тексту. THE ISSUE OF RIGHTS Law may be broken into Criminal Law and Civil Law. Civil Law may be broken into Property ...
Ответить