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Чей радиус больше азота или фосфора
Химия
Чей радиус больше азота или фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фосфор, так как он находится дальше от щелочных металлов.
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