Номер 2 помогите плииииииз
Математика
Номер 2 помогите плииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:2=80 средняя скорость стрижа 120:3=40 средняя скорось аиста 80:40=2 в 2 раза
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