Значення голонасінних

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Голосеменные, в частности хвойные, образуют леса, а лес — это легкие планеты, приют для многих животных. Голосеменные — основной источник древесины, широко используется человеком. Она является не только топливом, но и сырьем для многих отраслей промышленности: мебельной, бумажной, строительной, лакокрасочной и других. Из древесины хвойных получают живицу, скипидар, смолу, дубильные вещества, ацетон, целлофан, пластмассы, искусственный шелк, искусственную кожу и др.. В последнее время человек безжалостно уничтожает леса для своих нужд. Леса же восстанавливаются очень медленно, разрушаются естественные лесные екосис-темы, это пагубно сказывается на природе всей планеты. Важнейшая задача лесного хозяйства — восстановление хвойных лесов.