Решите уравнение: 1)2x=18-x: 2)7x+3=30-2x: 3)7-2x=3x-18: 4)0,2+2,7=1,4-1,1x: 5)5,4-1,5x=0,3x-3,6x: 6)3/8x+15=1/6x+10:
Математика
Решите уравнение: 1)2x=18-x: 2)7x+3=30-2x: 3)7-2x=3x-18: 4)0,2+2,7=1,4-1,1x: 5)5,4-1,5x=0,3x-3,6x: 6)3/8x+15=1/6x+10:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2х=18-х 2х+х=18 3х=18 х=6 2)7х+3=30-2х 7х+2х=-3+30 9х=27 х=3 3)7-2х=3х-18 -2х-3х=-7-18 -5х=-25 х=5 4)0,2х+2,7=1,4-1,1х (вот так наверное) 0,2х+1,1х=-2,7+1,4 1,3х=-13 х=-10 5)5,4-1,5х=0,3х-3,6х -1,5х-0,3х+3,6х=-5,4 1,8х=-5,4 х=-3 6)3/8х+15=1/6х+10 3/8х-1/6х=-15+10 3/8х-1/6х=-5 (24-общий знаминатель) 9х-4х/24+120=0 5х+120=0 5х=-120 х=-24
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