Составьте для себя меню на 1 день завтрак обед полдник ужин
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Составьте для себя меню на 1 день завтрак обед полдник ужин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтрак: чай с бутербродом Обед: суп Полдник: сок с булочкой Ужин: салат
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