Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На первую автомашину погрузили в 1,3 раза больше, а на вторую — в 1,5 раза больше, ч...

Математика

Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На первую автомашину погрузили в 1,3 раза больше, а на вторую — в 1,5 раза больше, чем на третью автомашину. Сколько тонн товара погрузили на каждую автомашину?

Автор: Гость