Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На первую автомашину погрузили в 1,3 раза больше, а на вторую — в 1,5 раза больше, ч...
Математика
Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На первую автомашину погрузили в 1,3 раза больше, а на вторую — в 1,5 раза больше, чем на третью автомашину. Сколько тонн товара погрузили на каждую автомашину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -на 3 1,3х-на 1 1,5х-на 2 всего 13,3 т х+1,3х+1,5х=13,3 3,8х=13,3 х=3,5 т на 3 1,3*3,5=4,55 т на 1 1,5*3,5=5,25 т на 2
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