Расстояние от экватора до места впадения реки нил в средиземное море. Ширина Южно?? Америки по параллели 20 ю.ш.

География

Расстояние от экватора до места впадения реки нил в средиземное море. Ширина Южно?? Америки по параллели 20 ю.ш.

Автор: Гость