Расстояние от экватора до места впадения реки нил в средиземное море. Ширина Южно?? Америки по параллели 20 ю.ш.
География
Расстояние от экватора до места впадения реки нил в средиземное море. Ширина Южно?? Америки по параллели 20 ю.ш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возле 3330 км от екватора до места где впадает нил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равен больший угол равнобедренной трапеции если известно что разность противоположных углов равна 84 градуса Ответ дайте в градусах
Обществознание
Математика
Чита купила 63 пирожка. 18 пирожков были с повидлом, столько же с творогом, а остальн??е с капустой. сколько пирожков с капустой купила Чита?
Математика
Задача. Длина трёх карандашей и двух ручек равна 93,9 см. Какова длина одной ручки если длина одного карандаша 19,7?