Чита купила 63 пирожка. 18 пирожков были с повидлом, столько же с творогом, а остальн??е с капустой. сколько пирожков с капустой купила Чита?

Математика

Чита купила 63 пирожка. 18 пирожков были с повидлом, столько же с творогом, а остальн??е с капустой. сколько пирожков с капустой купила Чита?

Автор: Гость