Чита купила 63 пирожка. 18 пирожков были с повидлом, столько же с творогом, а остальн??е с капустой. сколько пирожков с капустой купила Чита?
Математика
Чита купила 63 пирожка. 18 пирожков были с повидлом, столько же с творогом, а остальн??е с капустой. сколько пирожков с капустой купила Чита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+18=36 п с повидлом и творогом 63-36=27 п с капустой
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