Когда и зачем образовались первые города?

Обществознание
Когда и зачем образовались первые города?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сведениям уважаемых историков, первые города появились еще в 4 тыс. – 3 тыс. годах до н. э. в местности Мессопотамия. Это были центры проживания племен и общин. Также по некоторым историческим сведениям, в таких странах как: Индия, Греция, Китай и Египет, города возникали в 3 тыс. – 2 тыс. годах до н. э. Древние поселения занимали довольно обширные территории. Большая их часть была окружена стенами и рвами. Центральным местом селения по праву являлись храмы или дворцы. По мере развития первых городов, остро появлялись потребности в системах хозяйства и планировке. В то время как проходило расслоение общества, также проходила и дифференциация их жилищ. Вместе с роскошными дворцами, располагались и темные лачуги, в которых находила свое пристанище беднота. Первыми элементами хозяйства городов являлись канализационные сооружения и централизованное снабжение водой, бани, санитарная чистка.
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