Чему равен больший угол равнобедренной трапеции если известно что разность противоположных углов 70
Геометрия
Чему равен больший угол равнобедренной трапеции если известно что разность противоположных углов 70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 град. 2 угла равнобедренной трапеции,значит x-90=70 x=90+70 x=160° лучший ответ пж
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