Расшифруйте названия старинных инструментов: АЛИВО, НЯТЮЛ, АГОРН, НИЛАКВЕС, АНДОМ??АЛИ

Музыка
Расшифруйте названия старинных инструментов: АЛИВО, НЯТЮЛ, АГОРН, НИЛАКВЕС, АНДОМ??АЛИ
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Виола, лютня, орган, клавесин, мандолина
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