Расшифруйте названия старинных инструментов: АЛИВО, НЯТЮЛ, АГОРН, НИЛАКВЕС, АНДОМ??АЛИ
Музыка
Расшифруйте названия старинных инструментов: АЛИВО, НЯТЮЛ, АГОРН, НИЛАКВЕС, АНДОМ??АЛИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виола, лютня, орган, клавесин, мандолина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На ...
География
Расстояние от экватора до места впадения реки нил в средиземное море. Ширина Южно?? Америки по параллели 20 ю.ш.
Математика
Чему равен больший угол равнобедренной трапеции если известно что разность противоположных углов равна 84 градуса Ответ дайте в градусах
Обществознание