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45/30:1 пожалуйста помогите!!!!
Математика
45/30:1 пожалуйста помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5 Так , как 45/30=1,5 1,5/1=1,5
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