Номер 2. пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Есть формулы функций двойного и тройного аргумента sin 3a = sin a*(3 - 4sin^2 a) cos 2a = 1 - 2sin^2 a Обозначим a = 3x и получим sin 3a + 2cos 2a = 2 sin a*(3 - 4sin^2 a) + 2 - 4sin^2 a = 2 sin a*(3 - 4sin^2 a) - 4sin^2 a = 0 sin a*(3 - 4sin^2 a - 4sin a) = 0 1) sin a = 0; a = 3x = pi*n; x1 = pi*n/3 2) -4sin^2 a - 4sin a + 3 = 0 квадратное уравнение относительно sin a D/4 = 2^2 - (-4)*3 = 4 + 12 = 16 = 4^2 sin a = (2 - 4)/(-4) = 1/2; a = 3x = pi/6 + 2pi*n; x2 = pi/18 + 2pi*n/3 a = 3x = 5pi/6 + 2pi*n; x3 = 5pi/18 + 2pi*n/3 sin a = (2 + 4)/(-4) = -3/2 < -1; решений нет Ответ: а) pi*n/3; pi/18 + 2pi*n/3; 5pi/18 + 2pi*n/3