Номер 2 сделай чертеж и решил задачу

Математика
Номер 2 сделай чертеж и решил задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А=24см, b=?,в 2р,меньше а с=?,на 5меньше а b=24:2=12см с=24+5=29см Р=а+b+с=24+12+29=65см
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