Спиши предложения, решая орфографические задачи. 1) М..лыш п..дставил скамеечку и п??ле.. в скою кр..ватку. 2) Дом тёти Маши ст..ял на кр..ю д..ревни. 3) По б..регам Волги встр..чаются горы. 4) По доро..ке по пря..мой ед..т ...

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Спиши предложения, решая орфографические задачи. 1) М..лыш п..дставил скамеечку и п??ле.. в скою кр..ватку. 2) Дом тёти Маши ст..ял на кр..ю д..ревни. 3) По б..регам Волги встр..чаются горы. 4) По доро..ке по пря..мой ед..т молодец 5) Т..епло зайцу к..сому к его шу..ке. .Укажи падежные формы и выдели безударные окончания имён существительных.

Автор: Гость