Спиши предложения, решая орфографические задачи. 1) М..лыш п..дставил скамеечку и п??ле.. в скою кр..ватку. 2) Дом тёти Маши ст..ял на кр..ю д..ревни. 3) По б..регам Волги встр..чаются горы. 4) По доро..ке по пря..мой ед..т ...
Русский язык
Спиши предложения, решая орфографические задачи. 1) М..лыш п..дставил скамеечку и п??ле.. в скою кр..ватку. 2) Дом тёти Маши ст..ял на кр..ю д..ревни. 3) По б..регам Волги встр..чаются горы. 4) По доро..ке по пря..мой ед..т молодец 5) Т..епло зайцу к..сому к его шу..ке. .Укажи падежные формы и выдели безударные окончания имён существительных.
Ответ(ы):
Гость:
Малыш подставил скамеечку и полез в свою кроватку. Дом тети Маши стоял на краю деревни. По берегам Волги встречаются горы. По дорожке по прямой едет молодец. Тепло зайцу косому в его шубке.
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